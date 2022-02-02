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Защитник «Эвертона»: «Английский Миколенко лучше, чем у Зинченко»

Делф выступал в «Манчестер Сити», когда Александр пришел в команду Гвардиолы
Футбол Премьер-Лига (Англия)
02 февраля 19:51
Защитник «Эвертона»: «Английский Миколенко лучше, чем у Зинченко»
Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

Защитник «Эвертона» Фабиан Делф рассказал об уровне английского украинского латераля команды Виталия Миколенко.

«Когда я познакомился с Виталием, он сказал, что много чего понимает на английском, но ему тяжело разговаривать полноценно. Но я сказал ему: «Не волнуйся. Когда я играл в «Манчестер Сити», к нам пришел молодой украинец с фамилией Зинченко, и твой английский намного лучше, чем у него. Если серьезно, то скаузерский акцент тяжелый для понимания. Я уверен, что с его подходом, Миколенко скоро отлично заговорит на английском».

Напомним, переход Миколенко из «Динамо» в «Эвертон» попал в топ-10 самых дорогих в зимнее трансферное окно.

Источник: FootBoom Петр Приходько
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Виталий Миколенко Эвертон

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