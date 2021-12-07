40-летний экс-вратарь «Ман Сити» и «Челси» подписал контракт с клубом АПЛ
Защитник «Фенербахче» перейдет в «Челси» зимой
Салаи уже договорился с лондонцами
09:10
Фото: Fanatik
Защитник «Фенербахче» Аттила Салаи перейдет в «Челси» зимой.
Об этом сообщил его агент Марко Росси в комментарии Goal.com.
«Сейчас мне очень нравится Аттила Салаи. Он играет за «Фенербахче», но вроде переходит в «Челси».
Конкретный интерес к нему проявляли большие клубы из Испании, однако, судя по всему, его трансфер в «Челси» уже оформлен. Но и в Италии он бы мог себя здорово проявить».
О деталях трансфера пока неизвестно.
Он также является ключевым защитником сборной Венгрии.
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