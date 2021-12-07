Защитник «Фенербахче» перейдет в «Челси» зимой

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Защитник «Фенербахче» Аттила Салаи перейдет в «Челси» зимой.

Об этом сообщил его агент Марко Росси в комментарии Goal.com.

Конкретный интерес к нему проявляли большие клубы из Испании, однако, судя по всему, его трансфер в «Челси» уже оформлен. Но и в Италии он бы мог себя здорово проявить».