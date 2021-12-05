«Палмейрас» вырвал победу у «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес
Защитник «Фламенго» насмерть сбил велосипедиста
Игрок уже дал показания
Рамон / фото - Torcedores
Защитник «Фламенго» Рамон попал в ДТП в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
По информации портала Globo, футболист сбил велосипедиста, который спустя пару часов скончался в одной из местных больниц. Информации о деталях происшествия пока нет. Также неизвестно, понесет ли Рамон какое-либо наказание за инцидент.
Источник сообщает, что сразу после ДТП игрок был доставлен в ближайшее отделение полиции, где дал показания и был освобожден спустя пару часов.
Напомним, «Палмейрас» вырвал победу у «Фламенго» в финале Кубка Либертадорес.
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