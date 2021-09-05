Защитник Франции: «Мы прекрасно понимаем, что должны играть куда лучше»

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Защитник сборной Франции Лео Дюбуа оценил ничью с Украиной (1:1) в отборе на ЧМ-2022. Слова игрока приводит L’Equipe.

В матче против Украины нам не хватало движения, а в первом тайме соперники были даже в чем-то агрессивнее нас. Нужно понять причины такого неудачного выступления, думаю, поговорим между собой в ближайшее время, и все решим.

Мы работаем на тренировках каждый день, выкладываясь изо всех сил. Сохранить коллектив единым — вот главная задача на ближайшее время. Только вместе мы сможем прийти к новым победам. Нужно поработать над пониманием друг друга, и успех не заставит себя долго ждать.

Думаю, что в Лионе болельщики создадут для нас прекрасную атмосферу для того, чтобы завоевать необходимые нам три очка. Постараемся извлечь пользу из поединка перед своей публикой и отблагодарить за поддержку максимальным результатом».