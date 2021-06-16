Защитник Франции признался, что одноклубник Малиновского нокаутировал его на 10 – 15 секунд

Бенджамен Павар / Фото - L'Equipe

Защитник сборной Франции Бенджамен Павар рассказал о столкновении с хавбеком команды Германии Робином Гозенсом в матче первого тура группового этапа Евро-2020 (1:0). Слова футболиста передает Goal.

В целом же это был хороший матч со сборной Германии, которая владела мячом. Однако нам, тем не менее, удалось продемонстрировать хорошую игру в обороне и нападении, чувствовалось единство в нашем коллективе. Мы чувствуем себя хорошо. Физически мы обретем еще больше сил. В связи с этим вырисовываются хорошие перспективы на будущее.

Это более чем положительная игра. Да, разумеется, это особенная победа над немцами. Мы знали, что эта первая игра была важной. Теперь мы быстро восстановимся, потому что второй матч состоится уже очень скоро в Венгрии.