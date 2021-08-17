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Защитник «Галатасарая» во время матча ударил головой своего же партнера

Маркао еще и бросился с кулаками на него
Футбол В Европе
07:25
Защитник «Галатасарая» во время матча ударил головой своего же партнера
Фото: Fanatik

«Галатасарай» в матче 1-го тура чемпионата Турции обыграл «Гиресунспор» (2:0).

Во втором тайме случился инцидент между игроками хозяев. Защитник «Галатасарая» Маркао что-то не поделил со своим партнером Керемом Актюркоглу и бросился на него с кулаками. Бразильцу даже удалось ударить его головой.

Маркао был удален с поля, а Актюркоглу – заменен.

Примечательно, что Маркао был интересен украинским грандам по мнению турецких СМИ.

Андрей Усмонов
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Галатасарай

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