Квалификация ЛЧ. Герой ЧМ-14 дублем помог ПСВ разгромить «Галатасарай», «Олимпиакос» минимально победил
Защитник «Галатасарая» во время матча ударил головой своего же партнера
Маркао еще и бросился с кулаками на него
Фото: Fanatik
«Галатасарай» в матче 1-го тура чемпионата Турции обыграл «Гиресунспор» (2:0).
Во втором тайме случился инцидент между игроками хозяев. Защитник «Галатасарая» Маркао что-то не поделил со своим партнером Керемом Актюркоглу и бросился на него с кулаками. Бразильцу даже удалось ударить его головой.
Galatasaray'da futbolcular birbirine girdi.— Karşı Gazete (@KarsiGazete) August 16, 2021
Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk ve kafa atan Marcao, kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/98NLQu1jFo
Маркао был удален с поля, а Актюркоглу – заменен.
Примечательно, что Маркао был интересен украинским грандам по мнению турецких СМИ.
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