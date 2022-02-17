Защитник «Интера»: «0:2 с «Ливерпулем» – несправедливый результат»

Дензел Думфрис / Фото - Интер Милан

Защитник «Интера» Дензел Думфрис назвал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2) несправедливым. Слова нидерландца передает пресс-служба UEFA.

Конечно, можно вернуться в игру на «Энфилде», каждый матч уникален. Это будет нелегко, но я верю в наши способности. Мы поедем туда сражаться и побеждать.