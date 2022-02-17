Защитник «Интера»: «Доминировали в матче с «Ливерпулем», но остались ни с чем»
Защитник «Интера»: «0:2 с «Ливерпулем» – несправедливый результат»
Думфрис считает, что мерсисайдцы одержали победу не по игре
11:24
Дензел Думфрис / Фото - Интер Милан
Защитник «Интера» Дензел Думфрис назвал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (0:2) несправедливым. Слова нидерландца передает пресс-служба UEFA.
Считаю, мы хорошо сыграли. Мы достойно сопротивлялись, не допускали разрывов между линиями, им было сложно играть под давлением. В конечном счете мы позволили им забить, но 2:0 – это несправедливый результат.
Конечно, можно вернуться в игру на «Энфилде», каждый матч уникален. Это будет нелегко, но я верю в наши способности. Мы поедем туда сражаться и побеждать.
Согласен с партнером по обороне по части итогового результата и Милан Шкриньяр.
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