Защитник «Интера» – о матче с «Шахтером»: «Прекрасно помним, что произошло в прошлом году»

Федерико Димарко / Фото: football-italia.net

Защитник «Интера» Федерико Димарко высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтером». Слова футболиста приводит Football Italia.



Я родился фанатом «Интера» и чувствую эту любовь внутри себя. Я чувствовал то же самое еще до того, как начал защищать цвета этой команды, с самого детства. Когда «Интер» проигрывает, то я чувствую себя не лучшим образом».