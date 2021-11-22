Лига чемпионов. «Интер» – «Шахтер». Онлайн трансляция
Защитник «Интера» – о матче с «Шахтером»: «Прекрасно помним, что произошло в прошлом году»
Димарко отметил важность победы над «горняками»
22 ноября 16:48
Федерико Димарко / Фото: football-italia.net
Защитник «Интера» Федерико Димарко высказался о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтером». Слова футболиста приводит Football Italia.
«Первый матч с «Шахтером» был сложным. Также мы прекрасно помним, что произошло в прошлом году. Теперь все в наших руках и нам просто нужно играть так, как мы умеем. Нам важно выйти в плей-офф, поскольку мы не могли этого сделать уже несколько лет.
Я родился фанатом «Интера» и чувствую эту любовь внутри себя. Я чувствовал то же самое еще до того, как начал защищать цвета этой команды, с самого детства. Когда «Интер» проигрывает, то я чувствую себя не лучшим образом».
Напомним, «Интер» примет «Шахтер» 24 ноября. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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