Защитник «Интера»: «При Индзаги мы больше атакуем»

Фото: Football-Italia

Защитник «Интера» Стефан де Врей рассказал сайту UEFA об изменениях при новом главном тренере Симоне Индзаги в команде.

Очень рад, что снова выступаю под руководством Симоне Индзаги. Не могу сказать, что многое изменилось за эти три года. Доволен тем, что вместе с ним пришел и его тренерский штаб. У меня хорошие отношения со всеми и я считаю, что под его руководством команда будет прогрессировать».