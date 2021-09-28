Сегодня «Шахтер» сыграет против «Интера» в Лиге чемпионов
Защитник «Интера»: «При Индзаги мы больше атакуем»
Команда сыграет с «Шахтером» в Лиге чемпионов
28 сентября 08:50
Фото: Football-Italia
Защитник «Интера» Стефан де Врей рассказал сайту UEFA об изменениях при новом главном тренере Симоне Индзаги в команде.
«После прихода Индзаги многое осталось без изменений, в том числе и игровая схема, по которой мы играем. Те незначительные изменения, которые у нас есть, они в целом касаются игры всей команды. Наверное, даже больше игры в атаке, ведь мы играем в атакующий футбол, много создаем, но нам еще немного не хватает баланса, и над этим мы работаем.
Очень рад, что снова выступаю под руководством Симоне Индзаги. Не могу сказать, что многое изменилось за эти три года. Доволен тем, что вместе с ним пришел и его тренерский штаб. У меня хорошие отношения со всеми и я считаю, что под его руководством команда будет прогрессировать».
28 сентября «Интер» сыграет против «Шахтера» в Лиге чемпионов.
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