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Защитник «Интера»: «При Индзаги мы больше атакуем»

Команда сыграет с «Шахтером» в Лиге чемпионов
Футбол Серия А (Италия)
28 сентября 08:50
Защитник «Интера»: «При Индзаги мы больше атакуем»
Фото: Football-Italia

Защитник «Интера» Стефан де Врей рассказал сайту UEFA об изменениях при новом главном тренере Симоне Индзаги в команде.

«После прихода Индзаги многое осталось без изменений, в том числе и игровая схема, по которой мы играем. Те незначительные изменения, которые у нас есть, они в целом касаются игры всей команды. Наверное, даже больше игры в атаке, ведь мы играем в атакующий футбол, много создаем, но нам еще немного не хватает баланса, и над этим мы работаем.

Очень рад, что снова выступаю под руководством Симоне Индзаги. Не могу сказать, что многое изменилось за эти три года. Доволен тем, что вместе с ним пришел и его тренерский штаб. У меня хорошие отношения со всеми и я считаю, что под его руководством команда будет прогрессировать».

28 сентября «Интер» сыграет против «Шахтера» в Лиге чемпионов.

Онлайн трансляция «Шахтер» – «Интер».

Андрей Усмонов
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