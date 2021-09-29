В «Шахтере» сообщили, что Траоре потребуется операция
Защитник «Интера»: «В матче с «Шахтером» были близки к победе»
Словак считает, что «нерадзурри» могли увозить три очка из Украины
29 сентября 14:15
Милан Шкриньяр / Фото - Интер Милан
Защитник «Интера» Милан Шкриньяр высказался по поводу ничьей в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера» (0:0). Слова центрбека передает пресс-служба UEFA.
Хотели взять три очка. Были близки к победе. Результат немного огорчает. Было непросто, но я рад, что мы оборонялись как команда.
Отметим, что в UEFA отметили выступления словака в данном поединке. Шкриньяр был признан лучшим игроком матча.
Ранее в «Шахтере» сообщили, что форварду Лассине Траоре потребуется операция из-за травмы, полученной в игре с «Интером».