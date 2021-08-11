Маркевич: «Не вижу особой разницы между «Колосом» и карагандинским «Шахтером»
Защитник «Колоса» – о вылете из Лиги конференций: «Хочется отмазаться в следующей игре»
Команда Новака уступила карагандинскому «Шахтеру» в серии пенальти
19:58
Евгений Новак / Фото - Футбол 1/2/3
Защитник «Колоса» Евгений Новак высказался в эфире Футбол NEWS относительно поражения команды в серии пенальти ответного матча против карагандинского «Шахтера» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.
Хочется сыграть следующую игру. Чтобы, так сказать, отмазаться и приобрести позитивные эмоции.
Теперь впереди чемпионат. Нужно опять проходить этот длинный путь.
Ранее бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов резко отреагировал на результаты украинский команды в Лиге конференций.
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