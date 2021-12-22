Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 15
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 5) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Дженоа - Аталанта 0:0 Окончен
21:45 Ювентус - Кальяри 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:30 Севилья - Барселона 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (15 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Сент-Этьен - Нант -:- Запланирован
22:00 Бордо - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лорьян - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Марсель - Реймс -:- Запланирован
22:00 Монпелье - Анже -:- Запланирован
22:00 Лион - Мец -:- Запланирован
22:00 Монако - Ренн -:- Запланирован
22:00 Ницца - Ланс -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
17:30 Венеция - Лацио -:- Запланирован
19:30 Интер - Торино -:- Запланирован
19:30 Рома - Сампдория -:- Запланирован
21:45 Эмполи - Милан -:- Запланирован
21:45 Наполи - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Гранада - Атлетико -:- Запланирован
22:30 Атлетик - Реал -:- Запланирован
нет важных матчей

Защитник «Колоса»: «По «Динамо-2», прежде всего, вспоминаю Милевского и Алиева»

Экс-футболист киевлян вспомнил выступления со звездными бывшими партнерами
Футбол Украинская Премьер-лига
15:12
Защитник «Колоса»: «По «Динамо-2», прежде всего, вспоминаю Милевского и Алиева»
Александр Черноморец / Фото - ФК Колос

Защитник «Колоса» Александр Черноморец вспомнил, как выступал за ныне ликвидированное «Динамо-2».

Прежде всего, вспоминаю Милевского и Алиева, которые нам сильно помогали. Еще Милош Нинкович, Бадр Эль-Каддури… Эти игроки делились опытом с молодежью и многое подсказывали.

За нас играли многообещающие иностранцы. Отмечу боливийца Диего Суареса и нигерийца Франко Темиле. Они очень нравились мне как футболисты. Темиле преследовали травмы. По-видимому, объяснение его неудач кроется именно в этом. Суарес? Сложно даже объяснить, почему он не закрепился. Вроде бы все данные у него были.

Ранее сообщалось, что полузащитник Андрей Тотовицкий станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Колоса».

Источник: Футбол 24 Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Артем Милевский Александр Алиев Колос

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Источник: Тотовицкий станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Колоса»
Источник: Тотовицкий станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Колоса»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:45
Тотовицкий может продолжить карьеру в «Колосе»
Тотовицкий может продолжить карьеру в «Колосе»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 декабря 14:16
Лидер обороны «Колоса» завершил карьеру
Лидер обороны «Колоса» завершил карьеру
Футбол Украинская Премьер-лига
20 декабря 14:13
«Ничего такого». Алиев – о потенциальном российском гражданстве Мампасси
«Ничего такого». Алиев – о потенциальном российском гражданстве Мампасси
Футбол Украинская Премьер-лига
17 декабря 22:34
Тренер «Миная»: «Судья 90 минут свистел в одну сторону. Пускай бы он майку «Колоса» надел»
Тренер «Миная»: «Судья 90 минут свистел в одну сторону. Пускай бы он майку «Колоса» надел»
Футбол Украинская Премьер-лига
13 декабря 08:10
Итоги 18 тура УПЛ. Феерическое возвращение Мораеса, «Заря» отобрала очки у «Динамо»
Послесловие
Итоги 18 тура УПЛ. Феерическое возвращение Мораеса, «Заря» отобрала очки у «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
13 декабря 07:35

Новости: Футбол

Чемпионат Испании. «Атлетик» – «Реал». Онлайн трансляция
Чемпионат Испании. «Атлетик» – «Реал». Онлайн трансляция
Примерa (Испания)
17:01
Капитан «Дженоа»: «Шевченко принес свои идеи, пришел в трудный момент. Мы делаем то, что он просит»
Капитан «Дженоа»: «Шевченко принес свои идеи, пришел в трудный момент. Мы делаем то, что он просит»
Серия А (Италия)
16:58
Шевченко: «Мои игроки будут бороться за спасение всем сердцем»
Шевченко: «Мои игроки будут бороться за спасение всем сердцем»
Серия А (Италия)
16:53
Конкуренту Зинченко выдвинули уже седьмое обвинение в изнасиловании
Конкуренту Зинченко выдвинули уже седьмое обвинение в изнасиловании
Премьер-Лига (Англия)
16:42
Президент «Вереса» сообщил, что с командой на сбор отправится воспитанник «Ливерпуля»
Президент «Вереса» сообщил, что с командой на сбор отправится воспитанник «Ливерпуля»
Украинская Премьер-лига
16:22
Григорчук не подтвердил, но и не опроверг свое назначение в «Черноморец»
Григорчук не подтвердил, но и не опроверг свое назначение в «Черноморец»
Украинская Премьер-лига
15:59
Карьерный рост. Гегедош сменил элитный «Верес» на клуб Второй лиги
Карьерный рост. Гегедош сменил элитный «Верес» на клуб Второй лиги
Украинская Премьер-лига
15:36
Защитник «Колоса»: «По «Динамо-2», прежде всего, вспоминаю Милевского и Алиева»
Защитник «Колоса»: «По «Динамо-2», прежде всего, вспоминаю Милевского и Алиева»
Украинская Премьер-лига
15:12
Григорчук: «Надо болеть за трансфер Миколенко в «Эвертон»
Григорчук: «Надо болеть за трансфер Миколенко в «Эвертон»
Украинская Премьер-лига
14:48
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
5
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
19
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости