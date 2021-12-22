Источник: Тотовицкий станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Колоса»
Защитник «Колоса»: «По «Динамо-2», прежде всего, вспоминаю Милевского и Алиева»
Экс-футболист киевлян вспомнил выступления со звездными бывшими партнерами
Александр Черноморец / Фото - ФК Колос
Защитник «Колоса» Александр Черноморец вспомнил, как выступал за ныне ликвидированное «Динамо-2».
Прежде всего, вспоминаю Милевского и Алиева, которые нам сильно помогали. Еще Милош Нинкович, Бадр Эль-Каддури… Эти игроки делились опытом с молодежью и многое подсказывали.
За нас играли многообещающие иностранцы. Отмечу боливийца Диего Суареса и нигерийца Франко Темиле. Они очень нравились мне как футболисты. Темиле преследовали травмы. По-видимому, объяснение его неудач кроется именно в этом. Суарес? Сложно даже объяснить, почему он не закрепился. Вроде бы все данные у него были.
Ранее сообщалось, что полузащитник Андрей Тотовицкий станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Колоса».
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