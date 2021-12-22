Защитник «Колоса»: «По «Динамо-2», прежде всего, вспоминаю Милевского и Алиева»

Александр Черноморец / Фото - ФК Колос

Защитник «Колоса» Александр Черноморец вспомнил, как выступал за ныне ликвидированное «Динамо-2».

За нас играли многообещающие иностранцы. Отмечу боливийца Диего Суареса и нигерийца Франко Темиле. Они очень нравились мне как футболисты. Темиле преследовали травмы. По-видимому, объяснение его неудач кроется именно в этом. Суарес? Сложно даже объяснить, почему он не закрепился. Вроде бы все данные у него были.