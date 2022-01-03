Бывший тренер сборной Украины: «Анчелотти интересовался Миколенко, будучи тренером «Эвертона», я лично с ним общался»
Защитник, который должен заменить Миколенко, вернулся в «Динамо»
Дубинчак уже в Киеве
Владислав Дубинчак / Фото: Днепр-1
Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак, который выступал в аренде в «Днепре-1», вернулся в киевский клуб, о чем сообщил агент футболиста Александр Карпов в своем Instagram.
«Возвращение домой».
Отметим, что Дубинчак выступает на позиции Виталия Миколенко, который перешел в «Эвертон».
Ранее стала известна зарплата Миколенко в «Эвертоне».
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