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Защитник, который должен заменить Миколенко, вернулся в «Динамо»

Дубинчак уже в Киеве
Футбол Украинская Премьер-лига
14:47
Защитник, который должен заменить Миколенко, вернулся в «Динамо»
Владислав Дубинчак / Фото: Днепр-1

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак, который выступал в аренде в «Днепре-1», вернулся в киевский клуб, о чем сообщил агент футболиста Александр Карпов в своем Instagram.

«Возвращение домой».

Отметим, что Дубинчак выступает на позиции Виталия Миколенко, который перешел в «Эвертон».

Ранее стала известна зарплата Миколенко в «Эвертоне».

Петр Приходько
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Теги

Динамо Киев Владислав Дубинчак

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