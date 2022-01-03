Защитник, который должен заменить Миколенко, вернулся в «Динамо»

Дубинчак уже в Киеве

Владислав Дубинчак / Фото: Днепр-1

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак, который выступал в аренде в «Днепре-1», вернулся в киевский клуб, о чем сообщил агент футболиста Александр Карпов в своем Instagram.

«Возвращение домой».

Отметим, что Дубинчак выступает на позиции Виталия Миколенко, который перешел в «Эвертон».

Ранее стала известна зарплата Миколенко в «Эвертоне».