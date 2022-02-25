Защитник «Кривбасса»: «В Украине власть была выбрана законно. В нашей стране президенты меняются, не в России и не в Беларуси»
Зотько высказался о вторжении РФ
14:45
Фото: ФК Олимпик
Защитник «Кривбасса» Иван Зотько через свой Instagram отреагировал на вторжение РФ в Украину.
«Самая большая атака – информационная. В своем обращении Путин сказал, что защищает от «правящего режима» в Украине, убеждал россиян, что это было мимо нашей воли и власть захватили силой.
Но! Как раз таки в Украине власть была выбрана законно. В нашей стране президенты меняются, не в России и не в Беларуси. У нас в стране был Майдан, который произошел из-за несогласия с действующей властью.
У нас не «режим», у нас действующая власть, которая всеми силами пытается сохранить мир и отстаивать границы нашего государства, установленные международным правом.
Я пишу на русском языке, чтобы люди, которые владеют только этим языком смогли понять мою мысль и действовать! Слава Україні!»
Напомним, утром 24 февраля Российская Федерация начала наступление на Украину. В нескольких городах произошли взрывы.
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