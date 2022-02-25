Защитник «Кривбасса»: «В Украине власть была выбрана законно. В нашей стране президенты меняются, не в России и не в Беларуси»

Фото: ФК Олимпик

Защитник «Кривбасса» Иван Зотько через свой Instagram отреагировал на вторжение РФ в Украину.

Но! Как раз таки в Украине власть была выбрана законно. В нашей стране президенты меняются, не в России и не в Беларуси. У нас в стране был Майдан, который произошел из-за несогласия с действующей властью.

У нас не «режим», у нас действующая власть, которая всеми силами пытается сохранить мир и отстаивать границы нашего государства, установленные международным правом.

Я пишу на русском языке, чтобы люди, которые владеют только этим языком смогли понять мою мысль и действовать! Слава Україні!»