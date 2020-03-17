Защитник «Лацио» − о матче с «Баварией»: «Мы противостояли лучшей команде в мире»

Ачерби считает, что его команда хорошо выступила на турнире

Франческо Ачерби (слева) / Фото: UEFA

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби дал комментарий после поражения от «Баварии» и вылете из Лиги чемпионов.



Слова игрока приводят UEFA.com и Sky Sports:

Мы хорошо сыграли сегодня вечером. Мы показали слаженную командную игру и продемонстрировали единство на поле. Нам хотелось доказать, что мы заслужили играть на этой стадии. Я позитивно оцениваю наше выступление в турнире. Нам нужно улучшать свою игру и оставаться скромными. Мы знали, против кого мы играли. «Бавария», возможно, лучшая команда в мире прямо сейчас.

В четвертьфинале ЛЧ не будет ни одной команды из Серии А.