Защитник «Лилля»: «У нас были моменты... В таких играх, как ЛЧ их нужно реализовывать»

Фото: Sky Sports

Защитник «Лилля» Жозе Фонте прокомментировал UEFA поражение от «Челси» (0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы играли в соответствии с планом, но при этом ошибались. Теряли мячи на ключевых участках поля. Когда подобное случается, приходится тяжело. Сейчас нужно посмотреть, в чем мы можем прибавить. Впереди ответный матч перед лицом наших болельщиков, и мы в состоянии обыграть «Челси».