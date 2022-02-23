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Защитник «Лилля»: «У нас были моменты... В таких играх, как ЛЧ их нужно реализовывать»
Французы уступили «Челси»
11:50
Фото: Sky Sports
Защитник «Лилля» Жозе Фонте прокомментировал UEFA поражение от «Челси» (0:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Когда выступаешь на таком уровне, не стоит легко расставаться с мячом, так как соперник такими моментами постараются воспользоваться. Мы были в игре, у нас были моменты... В таких играх нужно забивать. Мы должны играть более эффективно, быть агрессивнее, когда владеем мячом. У «Челси» было два голевых момента, и оба они были реализованы.
Мы играли в соответствии с планом, но при этом ошибались. Теряли мячи на ключевых участках поля. Когда подобное случается, приходится тяжело. Сейчас нужно посмотреть, в чем мы можем прибавить. Впереди ответный матч перед лицом наших болельщиков, и мы в состоянии обыграть «Челси».
Это был первый матч 1/8 финала турнира.
Ответная игра состоится 16 марта.
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