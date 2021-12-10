Защитник «Ливерпуля» признан лучшим игроком ноября в АПЛ

Трент совершил 5 результативных действий в 3-х матчах месяца

Трент Александер-Арнольд / Фото: Sky Sports

Защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд признан лучшим игроком ноября в чемпионате Англии.

В ноябре Трент провел 3 матча в АПЛ, забил в них 1 мяч и сделал 4 ассиста.

Претендентами на награду такжен были Жоау Канселу («Манчестер Сити», 2 ассиста в 3 матчах), Эммануэль Деннис («Уотфорд», 2 мяча и 2 ассиста в 3 матчах), Диогу Жота («Ливерпуль», 3 мяча в 3 матчах), Джон Макгинн («Астон Вилла», 1 мяч в 3 матчах) и Бернарду Силва («Манчестер Сити», 2 мяча в 3 матчах).

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» идет на 2-м месте, на 1 очко опережая «Челси» и на 1 балл отставая от «Манчестер Сити».