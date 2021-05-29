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Защитник «Ман Сити»: «Агуэро – машина. Он будет забивать, несмотря на возраст»

Эрик Гарсия может оказаться в одном клубе с аргентинцем
Футбол Примерa (Испания)
13:36
Защитник «Ман Сити»: «Агуэро – машина. Он будет забивать, несмотря на возраст»
Эрик Гарсия / фото - AFP

Защитник «Манчестер Сити» Эрик Гарсия в интервью пресс-службе клуба рассказал об отношении к одноклубнику Серхио Агуэро, который близок к переходу в «Барселону».

«Барселона» подпишет и Агуэро. Есть люди, которые считают, что он уже стар. Что вы думаете по этому поводу?

Серхио – это феномен, машина по забиванию голов. Сколько лет вам? Забудьте про возраст! Кун будет забивать до ста лет. Серхио – это легенда, он стал мифом. Это прекрасный товарищ по команде

Стоит отметить, что Гарсия тоже интересен «Барселоне» и может вновь оказаться с Агуэро в одном клубе.

Напомним, Агуэро пройдет медосмотр в «Барселоне» сразу после финала ЛЧ.

 

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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Теги

Серхио Агуэро Барселона (футбол) Манчестер Сити Эрик Гарсия

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