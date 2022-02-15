Защитник «Ман Сити»: «Спортинг» возвращается на былые высоты»
Игра состоится в 22:00
09:10
Фото: BBC
Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу прокомментировал UEFA предстоящий матч против «Спортинга» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Мы на верном пути. Мало пропускаем и много забиваем. Это плоды нашей ежедневной совместной работы. Нужно играть на победу в каждом матче. Такой подход у нас в премьер-лиге, так же и в Лиге чемпионов. На очереди «Спортинг», и мы постараемся его обыграть.
«Спортинг» – большой клуб, у них отлично работает юношеская академия. Криштиану Роналду, Луиш Фигу, Нани и многие другие... Нужно относиться к сопернику с уважением, тем более, что сейчас он возвращается на былые высоты.
Победа в Лиге чемпионов — это не обязанность, потому что ты играешь против самых лучших футболистов и клубов. Мы способны на это, но это не обязанность. У нас топовый состав, но такой же у всех соперников. Но я рад, что на нас оказывают дополнительное давление. Значит, люди считают, что нам по силам выиграть турнир».
Начало матча – в 22:00.
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