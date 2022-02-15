Защитник «Ман Сити»: «Спортинг» возвращается на былые высоты»

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Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу прокомментировал UEFA предстоящий матч против «Спортинга» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Спортинг» – большой клуб, у них отлично работает юношеская академия. Криштиану Роналду, Луиш Фигу, Нани и многие другие... Нужно относиться к сопернику с уважением, тем более, что сейчас он возвращается на былые высоты.

Победа в Лиге чемпионов — это не обязанность, потому что ты играешь против самых лучших футболистов и клубов. Мы способны на это, но это не обязанность. У нас топовый состав, но такой же у всех соперников. Но я рад, что на нас оказывают дополнительное давление. Значит, люди считают, что нам по силам выиграть турнир».