Защитник «Мариуполя» Чоботенко перейдет в «Днепр-1»

Стороны близки к переходу

Фото: ФК Мариуполь

Защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко может перейти в «Днепр-1». Стороны близки к договоренности. Правда, когда именно состоится переход пока неизвестно.

У 22-летнего игрока завершается контракт с «Мариуполем» летом. Он уже сейчас может вести переговоры с другой командой. Сообщается, что подробная информация станет известна позже, сообщает телеграм-канал «Днепрянин».

Чоботенко начинал в академии «динамо», однако потом перешел в «Шахтер», где играл за молодежные команды.

За «Мариуполь» он играет с 2018-го года и за это время несколько раз выводил команду с капитанской повязкой.

В начале сезона он перенес операцию.