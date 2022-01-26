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Защитник «Мариуполя»: «Мы должны исправить все ошибки прошлого»
Команда прибыла на сборы в Турцию
Фото: ФК Мариуполь
Защитник «Мариуполя» Алексей Быков поделился своими ожиданиями от будущих сборов в Турции.
«Отправляемся в Турцию на месяц. Ожидаю, что мы хорошо подготовимся к продолжению сезона. Мы должны исправить все ошибки прошлого. В первую очередь, нам нужно подготовить себя, чтобы быть в хорошей форме.
Интересный матч нас ждет с Астаной. На сборах каждый хочет показать себя и доказать свою профпригодность».
Команда уже прибыла в Турцию.
29 января азовцы проведут первый матч на сборах. В соперниках – клуб «Вожовац».
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