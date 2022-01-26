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Защитник «Мариуполя»: «Мы должны исправить все ошибки прошлого»

Команда прибыла на сборы в Турцию
Футбол Украинская Премьер-лига
10:17
Защитник «Мариуполя»: «Мы должны исправить все ошибки прошлого»
Фото: ФК Мариуполь

Защитник «Мариуполя» Алексей Быков поделился своими ожиданиями от будущих сборов в Турции.

«Отправляемся в Турцию на месяц. Ожидаю, что мы хорошо подготовимся к продолжению сезона. Мы должны исправить все ошибки прошлого. В первую очередь, нам нужно подготовить себя, чтобы быть в хорошей форме.

Интересный матч нас ждет с Астаной. На сборах каждый хочет показать себя и доказать свою профпригодность».


Команда уже прибыла в Турцию.

29 января азовцы проведут первый матч на сборах. В соперниках – клуб «Вожовац».

Источник: footballua.tv Андрей Усмонов
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