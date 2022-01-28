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Защитник «Мариуполя»: «У Маркевича нет тех бегов, которые раньше давали»

Чоботенко рассказал о работе на сборе под руководством специалиста
Футбол Украинская Премьер-лига
09:24
Защитник «Мариуполя»: «У Маркевича нет тех бегов, которые раньше давали»
Сергей Чоботенко / Фото - ФК Мариуполь

Защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко рассказал в эфире Футбол NEWS о подходе главного тренера Остапа Маркевича к работе на сборе.

На сборах у нас интенсивные тренировки с мячом. Занятия тяжелые. Нет уже тех бегов, которые раньше давали тренеры.

Играем в держание мяча с минимумом касаний. В футбол в разных формациях и плюс товарищеские матчи.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» проведет контрольный матч с «Мариуполем».

Сергей Стаднюк
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Мариуполь Остап Маркевич

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