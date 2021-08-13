Защитник «Металлиста 1925»: «Какая разница, «Черноморец» или «Шахтер»?»

Западня считает, что матч против «горняков» – простая календарная игра

Артур Западня / Фото - Металлист 1925

Защитник «Металлиста 1925» Артур Западня поделился с пресс-службой клуба ожиданиями от матча четвертого тура украинской Премьер-лиги против «Шахтера».

Перед матчами против топ-команд чего больше – ожидания или волнения?

Нет особенного ожидания. Ждем игру. Настраиваемся, ведь это «Шахтер». Все понимают, что это за команда. Они играют в Лиге чемпионов. Готовимся.

Как готовились на этой неделе?

В обычном режиме готовимся. Это обычная календарная игра. Какая разница «Черноморец» или «Шахтер». За победу над всеми дают три очка, сыграешь вничью – одно. Проиграешь – ноль.

Действительно нет разницы?

Нет разницы.

В игре против «Черноморца» было много ошибок именно в линии защиты. Против «Шахтера», безусловно, будет много работы. Удалось эти ошибки исправить?

Будем разбирать соперника. Конечно, основная нагрузка ляжет на защитников. Стараться играть и проводить контратаки, что делать? Едем в гости к «Шахтеру», мы понимаем, куда мы едем.

«Александрия» в прошлом туре победила «Шахтер», чувствуете силы, чтобы повторить этот результат?

Трудно будет выиграть второй матч подряд у «Шахтера». Они, наверное, также настраиваются. Будем ехать и показывать игру, а там уже разберемся, как будет.

Это козырь для вас, что игра с «Шахтером» между их еврокубковых матчах?

Я думаю, что для них нет разницы, потому что в «Шахтере» футболистов хватает, чтобы даже ежедневно играть матчи.

Игру чемпионата Украины можно будет посмотреть сегодня, 13 августа, на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Металлист 1925» онлайн. Начало – в 19:30.