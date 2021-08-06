Защитник «Металлиста-1925»: «Не назвал бы нас фаворитами матча с «Черноморцем»

Новички УПЛ встретятся с кризисной одесской командой

Максим Жичиков / фото - ФК Металлист-1925

Защитник «Металлиста-1925» Максим Жичиков поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура украинской Премьер лиги против «Черноморца»:

«Готовились в обычном режиме, как и ко всем предыдущим матчам. Думаю, что получим от тренерского штаба последние наставления и все будет хорошо. Знаю, что большая часть игроков «Черноморца» ушла, некоторые остались. Команда у них все равно хорошая, жду интересный футбол».

Если перед предыдущими матчами «Металлист-1925» не считали фаворитом, то перед этой игрой – наоборот. Это влияет на вас?

«Я бы так не сказал, что мы фавориты. Игра все покажет».

В отличии от харьковчан, «Черноморец» не набрал ни одного очка в двух стартовых турах.

К тому же, помимо игровых проблем у одесситов напряженные отношения между руководством и болельщиками. Фанаты даже написали письмо мэру города, где попросили его спасти команду.

Матч «Металлиста-1925» и «Черноморца» состоится уже сегодня, 6-го августа в 19:30. Вы сможете найти прямую трансляцию матча на сайте XSPORT.