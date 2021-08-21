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Защитник «Металлиста 1925»: «Нереализованный пенальти с «Ворсклой» особо не повлиял психологически»

После неудачного удара полтавчане удвоили преимущество и довели встречу до победы
Футбол Украинская Премьер-лига
16:41
Защитник «Металлиста 1925»: «Нереализованный пенальти с «Ворсклой» особо не повлиял психологически»
Михаил Шершень / Фото - Металлист 1925

Защитник «Металлиста 1925» Михаил Шершень рассказал в комментарии пресс-службе клуба, что у команды не получилось в матче пятого тура украинской Премьер-лиги против «Ворсклы» (0:2).

Не сумели сыграть в свою игру. Мы были какими-то зажатыми, проигрывали много единоборств и в целом сыграли слабо.

Даже не знаю, повлиял ли психологически нереализованный пенальти на «Металлист 1925». Особо – нет. Пытались отыграться, пошли вперед и сразу получили второй мяч в свои ворота.

Мы очень расстроены после этого матча. Если бы удалось реализовать тот пенальти, то было бы совсем другая игра.

Ранее хавбек харьковчан Юрий Батюшин поделился мыслями по поводу игры.

Сергей Стаднюк
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Металлист 1925 Ворскла

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