Хавбек «Металлист 1925»: «Забей пенальти – игра сложилась бы по-другому»
Защитник «Металлиста 1925»: «Нереализованный пенальти с «Ворсклой» особо не повлиял психологически»
После неудачного удара полтавчане удвоили преимущество и довели встречу до победы
Михаил Шершень / Фото - Металлист 1925
Защитник «Металлиста 1925» Михаил Шершень рассказал в комментарии пресс-службе клуба, что у команды не получилось в матче пятого тура украинской Премьер-лиги против «Ворсклы» (0:2).
Не сумели сыграть в свою игру. Мы были какими-то зажатыми, проигрывали много единоборств и в целом сыграли слабо.
Даже не знаю, повлиял ли психологически нереализованный пенальти на «Металлист 1925». Особо – нет. Пытались отыграться, пошли вперед и сразу получили второй мяч в свои ворота.
Мы очень расстроены после этого матча. Если бы удалось реализовать тот пенальти, то было бы совсем другая игра.
Ранее хавбек харьковчан Юрий Батюшин поделился мыслями по поводу игры.
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