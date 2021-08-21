Защитник «Металлиста 1925»: «Нереализованный пенальти с «Ворсклой» особо не повлиял психологически»

Михаил Шершень / Фото - Металлист 1925

Защитник «Металлиста 1925» Михаил Шершень рассказал в комментарии пресс-службе клуба, что у команды не получилось в матче пятого тура украинской Премьер-лиги против «Ворсклы» (0:2).

Даже не знаю, повлиял ли психологически нереализованный пенальти на «Металлист 1925». Особо – нет. Пытались отыграться, пошли вперед и сразу получили второй мяч в свои ворота.

Мы очень расстроены после этого матча. Если бы удалось реализовать тот пенальти, то было бы совсем другая игра.