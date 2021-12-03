Защитник «Металлиста 1925» заявил о желании отомстить «Колосу»

Евгений Ткачук / Фото - Металлист 1925

Защитник «Металлиста 1925» Евгений Ткачук рассказал о желании «вернуть должок» «Колосу» в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

У нас есть состав команды из 18 – 23 игроков. Есть молодые ребята, опытные. Я не думаю, что с одним игроком сильно изменился бы результат. Думаю, что здесь игра команды в целом была не очень хорошей. Мы понимаем в каком положении сейчас и нужно из него выходить.

Мы становимся злее. Мы не понимаем, почему так происходит. К сожалению, какие-то обстоятельства, много травмированных, где-то отсутствие удачи, и так далее. К сожалению, есть отрицательный результат, но мы постараемся в последнем домашнем матче как минимум исправить положение.

Я думаю, что психология – это один из важнейших факторов. Особенно в конце календарного года. Здесь уже, в значительной степени, физические кондиции не набрать, нужно просто поддерживать себя. А над психологией каждый должен работать. И тренер работает с нами. Мы должны быть единой командой, должен быть дух, мы должны выходить и побеждать в матчах.

Команда «Колос» – это крепкая команда. Они демонстрировали это в последние сезоны. Да, начали этот сезон они не совсем удачно. Мы, к сожалению, на выезде проиграли им 1:0, хотя и провели достойную игру. Хотим взять реванш. Полагаем, что проиграли незаслуженно. Опять же, что говорить. Нужно выходить и на футбольном поле все доказывать.