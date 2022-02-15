«Металлист 1925» обыграл «Алашкерт» на сборе
Защитник «Металлиста»: «Два дня отдыха хватило, потому что у «Металлиста» 1 марта важный матч с «Зарей»
Богдан Порох – о предстоящем матче 1/4 финала Кубка Украины
Богдан Порох / Фото - metalist.uaЗащитник «Металлиста» Богдан Порох в эфире Футбол NEWS рассказал об отдыхе, которые состоялся между сборами команды.
«Главное – увидели родных, близких. Зарядились позитивными эмоциями. Теперь с новыми силами работать. Честно, два дня хватило, потому что у нас 1 марта важный матч, надо готовиться. Осталось буквально две недели до встречи. Сейчас уже надо максимально включаться. Возобновляется сезон».
1 марта «Металлист» сыграет с «Зарей» в четвертьфинале Кубка Украины.
Ранее «Металлист» объявил о переходе форварда Давида да Ора.
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