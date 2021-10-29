Полузащитник «Металлиста»: «Победа над «Колосом – «показатель того, что мы временно находимся в Первой лиге»
Защитник «Металлиста» рассказал о главном задании игроков команды
Клуб пробился в 1/4 Кубка Украины
29 октября 14:40
фото - ФК Металлист
Защитник харьковского «Металлиста» Юрий Романюк прокомментировал победу над «Колосом» (1:0) в 1/8 Кубка Украины:
«Очень много эмоций. Рады, что победили. Поздравляю всех болельщиков и свою команду с победой.
У нас задание - выигрывать в каждой игре, поэтому для нас каждая игра - стимул для побед. Нам нужно это делать».
Харьковчане одержали очередную победу. Лишь один раз «Металлист» проиграл в этом сезоне – в матче с «Агробизнесом» (1:2).
Ранее Кучер прокомментировал выход своей команды в 1/4 турнира.
Комментарии 0