Работал курьером и на стройке, а сейчас будет играть в Лиге чемпионов. Уникальный новичок «Милана»
Защитник «Милана» может стать игроком «Лацио» или «Ювентуса»
Контракт игрока сборной Италии с «россонери» заканчивается следующим летом
15:57
Алессио Романьоли / Фото - ReutersЗащитник «Милана» Алессио Романьоли следующим летом может пополнить ряды другой команды. Об этом сообщает Calciomercato.
«Лацио» и «Ювентус» заинтересованы в услугах 26-летнего игрока сборной Италии. Нынешнее соглашение Романьоли с «Миланом» заканчивается летом 2022 года.
Сам футболист склоняется к переходу в римский клуб, так как с детства является болельщиком команды. Однако камнем преткновения может стать зарплата игрока, которая составляет 6 миллионов евро в год. Такая сумма является очень высокой для «Лацио», но более доступна для «Ювентуса».
В Туринском клубе также рассматривают идею с подписанием Романьоли на правах свободного агента.
В минувшем сезоне Романьоли сыграл 30 матчей во всех турнирах, забил один мяч и сделал один ассист.
А тем временем ПСЖ следит за развитием ситуации относительно подписания нового соглашения Франка Кессье с «Миланом».
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