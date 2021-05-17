Защитник «Миная»: «После отпуска приму решение о своем будущем»

Шемми Маембе / Фото - ФК Минай

Защитник «Миная» Шемми Маембе подвел для пресс-службы клуба итоги сезона и рассказал о впечатлениях от игры в Украине. Также замбиец поделился взглядом в будущее.

Много чего понимаю по-украински. Потихоньку учу, сейчас могу составить пару предложений.

С дискриминацией в Украине не сталкивался. Хотя было несколько неприятных моментов в быту.

Готов ли играть за «Минай» в Первой лиге? Пока что хочу отдохнуть, а уже после отпуска буду принимать решение по поводу своего будущего. Не исключаю, что останусь.