Милевский покинет «Минай» и Украину
Защитник «Миная»: «После отпуска приму решение о своем будущем»
Замбийский легионер пока сам не знает, останется ли в клубе
17 мая 14:19
Шемми Маембе / Фото - ФК Минай
Защитник «Миная» Шемми Маембе подвел для пресс-службы клуба итоги сезона и рассказал о впечатлениях от игры в Украине. Также замбиец поделился взглядом в будущее.
Первый мой сезон в Украине. Я сыграл много матчей, и вообще, адаптация прошла хорошо. Но итоговый результат команды, к сожалению, не позволяет назвать сезон успешным.
Много чего понимаю по-украински. Потихоньку учу, сейчас могу составить пару предложений.
С дискриминацией в Украине не сталкивался. Хотя было несколько неприятных моментов в быту.
Готов ли играть за «Минай» в Первой лиге? Пока что хочу отдохнуть, а уже после отпуска буду принимать решение по поводу своего будущего. Не исключаю, что останусь.
Ранее сообщалось, что нападающий Артем Милевский покинет «Минай» и Украину.
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