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Защитник «Монако»: «Даже если они победили, это не конечный результат»

Команды еще ждет ответный матч в Харькове
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:41
Защитник «Монако»: «Даже если они победили, это не конечный результат»
Джибриль Сидибе / фото - AS Monaco

Французский защитник «Монако» Джибриль Сидибе прокомментировал для клубной пресс-службы поражение «Шахтеру» (0:1) в квалификационном матче Лиги чемпионов:

«В Лиге чемпионов каждый должен повышать свой уровень и делать это сразу после выхода на поле. У меня нет какого-то особого объяснения – нас поймали в один момент. Мы проиграли первый матч, но еще есть 90 минут.

Я помню матч против «Манчестер Сити» в 2017-м (3:5 – первая игра, 3:1 – вторая – прим.). Нам нужно провести очень хорошую встречу».

Что вы думаете об игре украинского голкипера?

«Он был готов в нужные моменты. Нам было трудно создавать шансы, но мы на правильном пути. Даже если они победили, это не конечный результат. Мы полны надежды.

На следующей неделе нам нужно быть сфокусированными все время и избегать ошибок. Нам необходимо забивать голы».

Ранее тренер «Монако» похвалил голкипера «горняков» Анатолия Трубина, который совершил 5 сейвов.

Ответный матч состоится в Харькове 25 августа.

Напомним, французская пресса осталась в восторге от игры украинского вратаря, сравнив его с Мануэлем Нойером.

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Монако

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