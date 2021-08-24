Защитник «Монако»: «В Украине у нас только одна цель»
Защитник «Монако» Джибриль Сидибе высказался об ответном матче с «Шахтером» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Это самый важный матч начала сезона с точки зрения наших амбиций. В прошлом сезоне хорошо поработали, чтобы воплотить мечту в жизнь. У нас только одна цель – приехать в Украину с амбициями и агрессией, чтобы показать истинное лицо. Нам нечего терять. Должны быть готовы к этой битве.
Думаю, большинство в составе не привыкло играть каждые три дня. Но это не оправдание. Старт сезона не соответствует результатам, на которые мы надеялись. Понимаем, что должны быстро исправить ситуацию. Против «Шахтера» придется с самого начала показать большую мотивацию и повысить концентрацию.
Первое, на что нужно сделать упор – интенсивность. Чтобы выиграть матч, нужно быть готовыми к дуэлям и показать свои сильные стороны, чтобы выйти в группу ЛЧ. В первом матче мы слишком много просто наблюдали за игрой «Шахтера» в начале встречи, хотя потом стали играть лучше.
Нужно забивать. Надо сфокусироваться с начала и до конца матча. Нужно выложиться на полную, чтобы потом не жалеть»
«Шахтер» примет «Монако» завтра, 25-го августа, в Харькове. В первом матче «горняки» победили соперника на выезде 1:0.
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