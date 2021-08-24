Защитник «Монако»: «В Украине у нас только одна цель»

Джибриль Сидибе / Фото: Twitter

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе высказался об ответном матче с «Шахтером» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

Думаю, большинство в составе не привыкло играть каждые три дня. Но это не оправдание. Старт сезона не соответствует результатам, на которые мы надеялись. Понимаем, что должны быстро исправить ситуацию. Против «Шахтера» придется с самого начала показать большую мотивацию и повысить концентрацию.

Первое, на что нужно сделать упор – интенсивность. Чтобы выиграть матч, нужно быть готовыми к дуэлям и показать свои сильные стороны, чтобы выйти в группу ЛЧ. В первом матче мы слишком много просто наблюдали за игрой «Шахтера» в начале встречи, хотя потом стали играть лучше.

Нужно забивать. Надо сфокусироваться с начала и до конца матча. Нужно выложиться на полную, чтобы потом не жалеть»