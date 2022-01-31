Украинский полузащитник провел первую тренировку в «Бордо»
Защитник МЮ Джонс отказался от аренды в «Бордо»
Он хочет играть в АПЛ
10:50
Фото: BBC
Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс не перейдет в «Бордо».
Клубы согласовали условия аренды до конца сезона и решение было за самим игроком. Англичанина такой вариант не устроил, сообщает Sky Sports.
Он намерен продолжить играть в АПЛ. Впрочем, вряд ли он сменит клуб до конца дня.
В нынешнем сезоне он провел лишь один матч за МЮ. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона.
Ранее в «Бордо» перешел украинский хавбек.
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