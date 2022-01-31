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Защитник МЮ Джонс отказался от аренды в «Бордо»

Он хочет играть в АПЛ
Футбол Лига 1 (Франция)
10:50
Защитник МЮ Джонс отказался от аренды в «Бордо»
Фото: BBC

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс не перейдет в «Бордо».

Клубы согласовали условия аренды до конца сезона и решение было за самим игроком. Англичанина такой вариант не устроил, сообщает Sky Sports.

Он намерен продолжить играть в АПЛ. Впрочем, вряд ли он сменит клуб до конца дня.

В нынешнем сезоне он провел лишь один матч за МЮ. Соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

Ранее в «Бордо» перешел украинский хавбек.

Андрей Усмонов
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Теги

Бордо Манчестер Юнайтед

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