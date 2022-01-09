Защитник МЮ, который не играл 2 года: «Отдаю за этот клуб кровь, пот и слезы»

Джонс был травмирован

Фил Джонс / Фото: Getty Images

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс, который не выходил на поле около двух лет, высказался о своем возвращении в матче с «Вулверхэмптоном» (0:1). Его цитирует пресс-служба клуба.

«Тяжело, когда не играешь так долго. Но я могу сказать, что всякий раз, когда я представляю этот клуб и надеваю эту футболку, я отдаю все силы. Кровь, пот, слезы – я все отдаю ради клуба. Я ценю поддержку фанатов и навеки за нее признателен. Это прекрасный, прекрасный клуб, и я благодарен за возможность быть здесь. Я долго был вне состава, иногда ощущения были ужасными, но здорово вернуться. Я снова ощущаю себя футболистом. Чувствовать мяч в ногах, дождь, траву – это прекрасно».

В турнирной таблице АПЛ МЮ на 7-м месте с 31-м очком.