Защитник МЮ – о 0:5 с «Ливерпулем»: «Можно сказать, что мы ожидали такого разгромного результата»

Фото: Sky Sports

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу оценил talkSPORT разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:5) в матче 9 тура АПЛ.

В некоторых матчах недавно мы выигрывали, но сами понимали, что не были лучшими на поле. Это чувствовалось в раздевалке. Такое поражение очень бьет по тебе».