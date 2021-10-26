Конте запросил у «Манчестер Юнайтед» контракт на три года
Защитник МЮ – о 0:5 с «Ливерпулем»: «Можно сказать, что мы ожидали такого разгромного результата»
Шоу раскритиковал команду
10:57
Фото: Sky Sports
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу оценил talkSPORT разгромное поражение от «Ливерпуля» (0:5) в матче 9 тура АПЛ.
«Нужно в зеркало на себя посмотреть. Конечно, у нас есть тактика, есть указания тренера, но иногда соперникам против нас просто слишком легко играется. Как можно за первые 5 минут матча дать сопернику трижды хорошие шансы в своей штрафной? Можно сказать, что мы ожидали такого разгромного результата.
В некоторых матчах недавно мы выигрывали, но сами понимали, что не были лучшими на поле. Это чувствовалось в раздевалке. Такое поражение очень бьет по тебе».
МЮ потерпел крупнейшее поражение от «Ливерпуля» дома в истории.
Из-за поражения клуб может пригласить другого тренера.
Комментарии 0