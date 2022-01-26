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Защитник МЮ промахнулся с пенальти и позволил Египту выйти в четвертьфинал Кубка Африки

Салах реализовал решающий удар в серии
Футбол В мире
26 января 22:27
Защитник МЮ промахнулся с пенальти и позволил Египту выйти в четвертьфинал Кубка Африки
Фото: Getty Images

В 1/8 финала Кубка Африки сборная Египта прошла Кот-д`Ивуар.

В основное время и экстра-таймах соперники не сумели забить друг другу, все решалось в серии пенальти. Все футболисты были точны кроме одного – защитника Кот-д`Ивуара Эрика Байи, который выступает за «Манчестер Юнайтед».

Решающий пенальти реализовал лидер сборной Египта Мохаммед Салах.

В четвертьфинале КАН Египет встретится со сборной Марокко, которая прошла Малави (2:1).

Кубок Африки, 1/8 финала

Кот-д`Ивуар – Египет 0:0, пен 4:5

Кот-д`Ивуар: Сангаре, Орье, Байи, Дели, Конан, Сери (Бога, 72), Кессиэ (Диэ, 30), Сангаре, Градель (Заа, 71), Аллер (Корне, 105), Пепе.

Египет: Эль-Шенави (Абу-Габаль, 88), Хегази, Абдельмонем, Эль-Фоту, Эль-Ненни, Эль-Сулайя, Фатхи (Зизо, 84), Камаль, Салах, Мохамед (Шериф, 90), Мармуш (Трезеге, 71).

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 4:5.

Предупреждения: Байи (9), Зизо (90), Дели (112), Заа (118).

Петр Приходько
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Теги

Мохамед Салах сборная Египта (футбол)

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