Защитник МЮ: «Результаты в последнее время не были хороши, Сульшер за это поплатился»

Харри Магуайр / Фото: Getty Images

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр высказался об увольнении главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Его слова приводит ВВС.

Игроки должны быть в ответе за все, что происходит на поле. Мы были заодно. Уле заплатил за это, и мы все очень разочарованы из-за этого.

Мы были недостаточно хороши, мы понимаем, обсуждали это, и теперь мы должны смотреть вперед.

Тренер общался с нами, это был эмоциональный день. Мы очень уважаем его. Уле сказал, что будет поддерживать нас и желает, чтобы мы выигрывали все матчи, что, очевидно, демонстрирует ценности этого человека».