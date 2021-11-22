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Защитник МЮ: «Результаты в последнее время не были хороши, Сульшер за это поплатился»

Магуайр считает, что отвечать должна вся команда
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22 ноября 16:55
Защитник МЮ: «Результаты в последнее время не были хороши, Сульшер за это поплатился»
Харри Магуайр / Фото: Getty Images

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр высказался об увольнении главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Его слова приводит ВВС.

«Результат с «Уотфордом» не был хорош. Вообще результаты в последнее время не были хорошими, и, к сожалению, Уле поплатился за это. Мы также должны взять на себя большую долю ответственности.

Игроки должны быть в ответе за все, что происходит на поле. Мы были заодно. Уле заплатил за это, и мы все очень разочарованы из-за этого.

Мы были недостаточно хороши, мы понимаем, обсуждали это, и теперь мы должны смотреть вперед.

Тренер общался с нами, это был эмоциональный день. Мы очень уважаем его. Уле сказал, что будет поддерживать нас и желает, чтобы мы выигрывали все матчи, что, очевидно, демонстрирует ценности этого человека».


МЮ лишился Сульшера, но что дальше? Упустили Конте, лишь один топ-менеджер сейчас свободен, у Роналду – свои прихоти.

Петр Приходько
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Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер

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