МЮ лишился Сульшера, но что дальше? Упустили Конте, лишь один топ-менеджер сейчас свободен, у Роналду – свои прихоти
Защитник МЮ: «Результаты в последнее время не были хороши, Сульшер за это поплатился»
Магуайр считает, что отвечать должна вся команда
22 ноября 16:55
Харри Магуайр / Фото: Getty Images
Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр высказался об увольнении главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера. Его слова приводит ВВС.
«Результат с «Уотфордом» не был хорош. Вообще результаты в последнее время не были хорошими, и, к сожалению, Уле поплатился за это. Мы также должны взять на себя большую долю ответственности.
Игроки должны быть в ответе за все, что происходит на поле. Мы были заодно. Уле заплатил за это, и мы все очень разочарованы из-за этого.
Мы были недостаточно хороши, мы понимаем, обсуждали это, и теперь мы должны смотреть вперед.
Тренер общался с нами, это был эмоциональный день. Мы очень уважаем его. Уле сказал, что будет поддерживать нас и желает, чтобы мы выигрывали все матчи, что, очевидно, демонстрирует ценности этого человека».
МЮ лишился Сульшера, но что дальше? Упустили Конте, лишь один топ-менеджер сейчас свободен, у Роналду – свои прихоти.
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