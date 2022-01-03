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Защитник МЮ установил рекорд, впервые за два года сыграв за клуб

Англичанин вернулся сразу в стартовый состав на матч с «Вулверхэмптоном»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
03 января 22:07
Защитник МЮ установил рекорд, впервые за два года сыграв за клуб
Фил Джонс / Фото - МЮ

«Манчестер Юнайтед» уступил в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» (0:1). Защитник «манкунианцев» Фил Джонс вышел на эту встречу в стартовом составе.

Таким образом, футболист сыграл за «красных дьяволов» впервые с 26 января 2020 года. Тогда англичанин провел матч Кубка Англии против «Транмера» (6:0).

В АПЛ Джонс сыграл 22-го числа того же месяца в игре с «Бернли» (0:2). С тех пор прошло 712 дней. Это рекордная в истории клуба пауза для игрока, не покидавшего команду.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник сообщил, кого из игроков не хотел бы отпускать зимой.

Сергей Стаднюк
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Теги

Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон

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