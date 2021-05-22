Санжар: «Мы попрощались с Тейшейрой. Потери у «Олимпика» еще будут»
Защитник «Олимпика»: «При Калитвинцеве начались проблемы с физподготовкой»
Лебеденко – о состоянии команды при бывшем тренере
Фото: ФК Олимпик
Защитник «Олимпика» Орест Лебеденко рассказал, какие проблемы были в команде под руководством Юрия Калитвинцева.
«Не знаю почему, но при Юрии Калитвинцеве у «Олимпика» начались проблемы с физподготовкой. Чувствовалось, что Калитвинцеву банально не хватает информации о своих новых подопечных, об их возможностях. Во время матчей часто ловил себя на мысли, что игра уходит из под контроля, на действиях некоторых моих партнеров уже сказывается усталость, а замен все нет.
Едва удалось спастись, хотя по подбору исполнителей «Олимпик» должен был решать совсем другие турнирные задачи».
Калитвинцев ушел из «Олимпика» в конце сезона. Его заменил Роман Санжар.
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