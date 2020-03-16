Защитник «Олимпика»: «В матче с «Александрией» мы, можно сказать, «сходили в туалет»
Защитник «Олимпика» Орест Лебеденко откровенно высказался о поражении своей команды в матче 18-го тура УПЛ против «Александрии» (0:2). Слова футболиста приводит пресс-служба донецкого клуба.
Мы проиграли всю борьбу, все подборы. Это, пожалуй, сыграло ключевую роль в сегодняшнем противостоянии.
Мы разбирали игру соперника. Знали, как играет «Александрия», насколько опасны стандарты в исполнении этой команды, отрабатывали все эти элементы на тренировках, но почему-то ничего у нас не получилось. Сложно сказать почему. Где-то не дорабатываем, где-то не добегаем…
Ничего не создали впереди… Мало бьем по воротам. Нужно много работать. Самый опасный момент в первом тайме – это когда мяч после моей подачи срезался и попал в перекладину.
Причина тому – состояние поля. С «Шахтером» мы играли на замерзшем газоне, здесь же, наоборот, было болото. Это не оправдание, но то, что созидать на таком поле тяжело – факт.
Были и позитивные моменты. С каждым матчем мы добавляем. Просто пока не получается зацепиться за результат. Значит, нужно больше работать на тренировках. Сегодня мы, можно сказать, «сходили в туалет».
У нас сейчас сложный момент. 5 поражений подряд. Нужно собраться с мыслями, постараться отбросить весь негатив и начать все с чистого листа.
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