Один из лидеров Лиги 1 претендует на защитника «Динамо»
Защитник, призванный заменить Миколенко, вернулся в общую группу
По индивидуальной программе тренируются два игрока «Динамо»
Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак вернулся в общую группу. 24 января футболист занимался наряду со всеми.
Нападающий Беньямин Вербич и Александр Андриевский тренировались на поле. Однако делали они это индивидуально.
Первую часть сезона Дубинчак провел в аренде «Днепру-1». После продажи Виталия Миколенко левый защитник вернулся в первую команду.
Ассистент главного тренера «Динамо» Эмиль Карас оценил работу футболиста на сборе.
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