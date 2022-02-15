Защитник ПСЖ: «Надо быть готовым провести топовую игру, особенно, если хотим победить «Реал»

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Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе поделился ожиданиями UEFA от матча против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Конечно, впереди статусный поединок. Ждем его с нетерпением. Мы в восторге от возможности участвовать в подобных встречах. Мы для того и выбрали профессию футболистов, чтобы принимать участие в таких матчах. Надо быть готовым провести топовую игру, особенно, если хотим победить такую команду, как «Реал».

Что касается очной дуэли против Бензема, то мне сложно защищаться против Карима, потому что он умно двигается, грамотно работает с мячом и всегда избегает борьбы один в один. Он тот, кто опережает игру. Чтобы обороняться против таких игроков, нужно уметь предугадывать ситуацию, либо оказываться в его зоне сразу же, как только он коснется мяча. У него отличное видение игры, и он хорошо знает своих соперников, поэтому умеет уходить от опекунов. Вы знаете, что это нападающий мирового класса, так что нас ждет непростой матч».