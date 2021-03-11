Защитник ПСЖ: «Навас сделал нам игру»

Защитник ПСЖ Маркиньос отметил игру вратаря команды Кейлора Наваса в игре с «Барселоной» (1:1). Слова игрока приводит сайт UEFA.

На протяжение матча приходится справляться с трудностями. Сегодня нам удалось это сделать с помощью нашего великолепного вратаря. Он сделал игру. Во втором тайме мы играли лучше и заслужили выход в следующий раунд».