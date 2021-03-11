Президент ПСЖ: «Неймар и Мбаппе — парижане, и они всегда останутся парижанами»
Защитник ПСЖ: «Навас сделал нам игру»
Парижане прошли «Барселону» в ЛЧ
Фото: AFP
Защитник ПСЖ Маркиньос отметил игру вратаря команды Кейлора Наваса в игре с «Барселоной» (1:1). Слова игрока приводит сайт UEFA.
«Трудный матч. Знали, что он будет отличаться от первой игры. После того матча «Барселона» стала играть лучше. Они смело применяли высокий прессинг, и мы с трудом доставляли мяч в атаку.
На протяжение матча приходится справляться с трудностями. Сегодня нам удалось это сделать с помощью нашего великолепного вратаря. Он сделал игру. Во втором тайме мы играли лучше и заслужили выход в следующий раунд».
Комментарии 0