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Защитник ПСЖ продолжит карьеру в «Ницце»
28-летний француз не сменит чемпионат
19:58
Левен Курзава / Фото - vbetnewsЗащитник ПСЖ Левен Курзава может сменить клубную прописку нынешним летом.
28-летний француз находится в шаге от перехода в «Ниццу». Об этом сообщает RMC.
Ранее ПСЖ и «Галатасарай» вели переговоры относительно возможного трансфера левого защитника. Правда, сам футболист выступил против перехода в турецкий гранд.
В минувшем сезоне Курзава провел 19 матчей в Лиге 1, в которых забил 1 гол и оформил 2 ассиста.
Напомним, ПСЖ уже анонсировал переход звездного аргентинского форварда Лионеля Месси.
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