Тренер «Рапида»: «Заря» сильная команда, поэтому потеря концентрации недопустима»
Защитник «Рапида»: «К ответному матчу с «Зарей» должны отнестись со всей ответственностью»
Игра состоится в 19:30
19:15
Фото: SK Rapid
Защитник «Рапида» Максимилиан Хофманн поделился ожиданиями пресс-службе клуба от предстоящего матча с «Зарей».
«Понимаем, какая ответственность лежит на нас в этом матче. Добыли хороший результат в домашней игре, но понимаем, что к ответному матчу должны отнестись со всей ответственностью, ведь соперник продемонстрировал высокий уровень игры в Австрии, поэтому должны быть сосредоточены на собственных действиях и приложить все усилия, чтобы достичь поставленной цели».
Начало матча – в 19:30. Первая встреча завершилась победой австрийцев (3:0).
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