Скрипник: «Считаю поражение от «Рапида» незаслуженным»
Защитник «Рапида»: «Заслуженно забили «Заре» три мяча»
Луганский клуб крупно уступил
11:25
Фото: SK Rapid
Защитник «Рапида» Лео Граймль прокомментировал Kronen Zeitung победу над «Зарей» (3:0) в первой игре квалификации Лиги Европы.
«Сыграли хороший матч и заслуженно победили 3:0. «Заря» хорошо атаковала, но мы знали их слабые стороны в обороне.
Грамотно воспользовались ими, организовали пару контратак, и, за исключением нескольких моментов, еще и надежно отыграли в защите.
Можем быть довольны результатом».
Ответная игра состоится 26 августа.
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