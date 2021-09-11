«Милан» и «Рома» намерены подписать Азмуна на правах свободного агента
Защитник «Ромы» подал в суд на клуб из-за Моуриньо
Фасио недоволен отстранением от тренировок
12:26
Фото: AFP
Защитник «Ромы» Федерико Фасио подал в суд на клуб.
Аргентинец недоволен тем, что тренер римлян Жозе Моуриньо отстранил его от занятий. Летом ему не смогли найти новый клуб.
Таким образом, Фасио обратился в суд. Правда он занимается отдельно и поддерживает форму.
«Рома» пыталась продать 35-летнего игрока, но не смогла найти покупателей. сам футболист не собирался расторгать контракт.
За «Рому» Фасио отыграл 5 сезонов. В этом сезоне он еще не играл.
Комментарии 0