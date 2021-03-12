Каштру назвал главную ошибку «Шахтера» в матче с «Ромой»
Защитник «Ромы»: «Важно, что в матче с «Шахтером» мы не пропустили»
Манчини считает, что после поражения от «Милана» команда стала лучше
Манчини и Тайсон / Фото: shakhtar.com
Защитник «Ромы» Джанлука Манчини прокомментировал победу в 1/8 финала Лиги Европы над «Шахтером».
Слова футболиста «волков» приводит Football Italia:
Важно, что выиграли со счетом 3:0 и не пропустили. Есть желание продолжить участие и играть большие матчи. Прошу прощения за то, что получил карточку, мне надо стать лучше в этом аспекте.
Есть уверенность, что после поражения от «Милана» мы изменились и стали лучше в трех следующих матчах. Раньше мы много пропускали из-за своих ошибок, сейчас стали меньше.
«Рома» борется за зону Лиги чемпионов в Серии А, сейчас команда на 4 месте с 50-ю очками в 26 турах.
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