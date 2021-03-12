Защитник «Ромы»: «Важно, что в матче с «Шахтером» мы не пропустили»

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини прокомментировал победу в 1/8 финала Лиги Европы над «Шахтером».

Слова футболиста «волков» приводит Football Italia:

Есть уверенность, что после поражения от «Милана» мы изменились и стали лучше в трех следующих матчах. Раньше мы много пропускали из-за своих ошибок, сейчас стали меньше.