Защитник «Руха»: «Сейчас наступил такой момент, когда даже не хотим уходить в отпуск»

Фото: ФК Рух

Защитник «Руха» Максим Белый признался пресс-службе клуба, что в команде расстроены предстоящим перерывом на зиму из-за результатов в последних матчах.

«Верес» – это сыгранная команда. У них коллектив остался еще из первой лиги. На поле игроки ровенского клуба действуют слаженно. Это достаточно боевой коллектив. В первом круге мы выиграли. Тогда мы забили два быстрых мяча и впоследствии действовали по результату. Учитывая погодные условия и мотивированного соперника, нам точно не будет легко».