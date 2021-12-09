Форвард «Руха» прооперирован в Бельгии. Он уже не сыграет в этом году
Защитник «Руха»: «Сейчас наступил такой момент, когда даже не хотим уходить в отпуск»
Львовяне сыграют против «Вереса» в заключительном матче года
Фото: ФК Рух
Защитник «Руха» Максим Белый признался пресс-службе клуба, что в команде расстроены предстоящим перерывом на зиму из-за результатов в последних матчах.
«Сейчас наступил такой момент, когда даже не хотим уходить в отпуск. Провели две отличные игры в чемпионате. Во Львове настоящая зима. Сейчас тренируемся в поле с искусственным покрытием. Нужно кое-как перестроиться. Важно не травмироваться перед матчем в Луцке.
«Верес» – это сыгранная команда. У них коллектив остался еще из первой лиги. На поле игроки ровенского клуба действуют слаженно. Это достаточно боевой коллектив. В первом круге мы выиграли. Тогда мы забили два быстрых мяча и впоследствии действовали по результату. Учитывая погодные условия и мотивированного соперника, нам точно не будет легко».
«Львов» сыграет против «Вереса» 11 декабря.
Команда идет 11-й в таблице.
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