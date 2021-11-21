Защитник «Руха»: «Шахтер» не стал соблюдать правило fair play»

Фото: ФК Рух

Защитник «Руха» Милош Стаменкович прокомментировал пресс-службе клуба поражение от «Шахтера», заявив, что в одном из эпизодов «горняки» проигнорировали правило fair play.

Не могу понять игроков «Шахтера», почему они не соблюли правила fair-play и не вернули нам мяч после того, как на газоне лежал наш игрок. Не было такого, что мы задерживали время. Это было очень некрасиво с их стороны. «Шахтер» должен всегда демонстрировать всем, что они большая команда».