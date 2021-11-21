Защитник «Шахтера»: «Мы сами создали себе с «Рухом» проблемы»
Защитник «Руха»: «Шахтер» не стал соблюдать правило fair play»
Львовяне проиграли матч в Киеве
21 ноября 17:10
Фото: ФК Рух
Защитник «Руха» Милош Стаменкович прокомментировал пресс-службе клуба поражение от «Шахтера», заявив, что в одном из эпизодов «горняки» проигнорировали правило fair play.
«Как и прогнозировали, матч для нас был очень тяжелым. Мы, фактически, весь поединок оборонялись, но делали это очень хорошо. Выполнили на поле то, о чем договаривались в раздевалке. Нам не повезло в конце игры. Возможно, нужно было попытаться взять мяч под свой контроль. Играть нам бы было легче. Но все ребята молодцы, ведь отработали на максимум. Не будем забывать, что «Шахтер» – это топ-команда. Мы приложили максимум усилий, чтобы одержать положительный результат.
Не могу понять игроков «Шахтера», почему они не соблюли правила fair-play и не вернули нам мяч после того, как на газоне лежал наш игрок. Не было такого, что мы задерживали время. Это было очень некрасиво с их стороны. «Шахтер» должен всегда демонстрировать всем, что они большая команда».
«Шахтер» не отпустил «Динамо» в таблице. У команд равное количество очков.
«Рух» идет 10-м в таблице УПЛ.
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